В Алматы начался прием заявлений кандидатов в городской молодежный совет

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - С 21 ноября начался приём заявлений в Совет по делам молодежи при акимате Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Кандидатами могут стать жители города от 18 до 35 лет. Приём заявлений продлится до 5 декабря 2019 года.

Представителями Молодежного совета станут 25 человек. Задачами данного консультативно-совещательного органа являются выработка рекомендаций по совершенствованию молодежной политики; анализ эффективности реализации задач молодежной политики; разработка предложений по реализации приоритетных направлений молодежной политики; обсуждение вопросов, касающихся реализации молодежной политики и другие.

"Отбор в Совет будет проводиться путём онлайн-голосования. Право выдвинуть свои кандидатуры в Молодежный совет принадлежит только представителям молодежных организаций. Для регистрации и участия вам нужно оставить заявку на сайте "https://almatyjastary.kz/" в отделе "Регистрация" в рубрике "Совет молодежи". Алматинцы, не упустите шанс реализовать свои идеи и повлиять на будущее молодежи города! Желаем успехов всем талантливым, инициативным, лидерам молодежи!" - сообщили в управлении общественного развития Алматы.

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