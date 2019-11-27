Система Orphus

В департаменте полиции Акмолинской области работает круглосуточный телефон доверия

26.11.2019, 14:11 9154
Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - С начала текущего года на телефон доверия департамента полиции Акмолинской области поступило более 100 сообщений, передает Kazakhstan Today.
 

В целях улучшения взаимодействия полиции с населением, для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, сообщения о преступлениях и правонарушениях в круглосуточном режиме в ДП Акмолинской области работает телефон доверия. В любое время суток гражданин может обратиться в полицию на телефон доверия ДП по номеру 25-03-60 и может сообщить информацию, которую он считает необходимым довести до сведения полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

 
Сообщения, поступившие на телефон доверия, регистрируются в специальном журнале и рассматриваются руководством департамента, а затем для исполнения перенаправляются в соответствующие службы. В случаях, требующих оперативного реагирования, информация немедленно докладывается руководству департамента, и принимаются все меры по ее проверке. 
 
В случае сообщений о преступлениях или правонарушениях решается вопрос о возбуждении уголовного дела или административного производства.
 

Любая заслуживающая внимания информация будет взята на контроль руководства. А за сообщения, которые помогают предотвратить преступления или правонарушения, мы выражаем гражданам особую благодарность, пусть даже иногда они и остаются инкогнито", - отмечают полицейские.

 
С начал текущего года на телефон доверия ДП Акмолинской области поступило 114 сообщений.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая