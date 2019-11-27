В департаменте полиции Акмолинской области работает круглосуточный телефон доверия

Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - С начала текущего года на телефон доверия департамента полиции Акмолинской области поступило более 100 сообщений, передает Kazakhstan Today.

В целях улучшения взаимодействия полиции с населением, для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, сообщения о преступлениях и правонарушениях в круглосуточном режиме в ДП Акмолинской области работает телефон доверия. В любое время суток гражданин может обратиться в полицию на телефон доверия ДП по номеру 25-03-60 и может сообщить информацию, которую он считает необходимым довести до сведения полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Сообщения, поступившие на телефон доверия, регистрируются в специальном журнале и рассматриваются руководством департамента, а затем для исполнения перенаправляются в соответствующие службы. В случаях, требующих оперативного реагирования, информация немедленно докладывается руководству департамента, и принимаются все меры по ее проверке.

В случае сообщений о преступлениях или правонарушениях решается вопрос о возбуждении уголовного дела или административного производства.

Любая заслуживающая внимания информация будет взята на контроль руководства. А за сообщения, которые помогают предотвратить преступления или правонарушения, мы выражаем гражданам особую благодарность, пусть даже иногда они и остаются инкогнито", - отмечают полицейские.

С начал текущего года на телефон доверия ДП Акмолинской области поступило 114 сообщений.

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