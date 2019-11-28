Ножевым ранением закончился конфликт двух школьников в Павлодаре

Павлодар. 27 ноября. Kazakhstan Today - Ножевым ранением закончился конфликт между учениками двух школ в Павлодаре, один из них находится в больнице, передает Kazakhstan Today.

Драка с поножовщиной произошла на днях в областном центре. По официальным данным, в ней участвовали два подростка, 15 и 16 лет. По неофициальным сведениям, участников инцидента было гораздо больше. Причиной конфликта стали неприязненные отношения старшеклассников двух школ: якобы один из подростков систематически вымогал деньги у учеников другой школы, сообщает портал Павлодар-онлайн

"Между участниками инцидента действительно были неприязненные отношения. Как там оказался нож, мы будем разбираться. Будет следствие, после чего мы сможем рассказать подробности", - сообщил начальник областного департамента полиции Нурлан Масимов.

Полковник полиции подчеркнул, что факт вымогательства денег школьником не установлен.

Участники конфликта на учете в полиции не состояли, учились средне, в общем, обычные дети. Один из участников инцидента занимался боксом", - отметил начальник ДП.

По факту открыто досудебное производство по статье 106 УК РК (Нанесение тяжких телесных повреждений).

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