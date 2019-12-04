В Алматы у должников по налогам начали изымать имущество

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Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы владельцы более 1000 элитных домов и квартир не выплатили налоги в размере 247 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на то, что срок уплаты налога на имущество и земельного налога за 2018 год истек 1 октября 2019 года, хозяева элитных домов и квартир не спешат погасить задолженность. По состоянию на 28 ноября 2019 года в Алматы хозяева 1028 элитных домов и квартир задолжали в бюджет 247 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента госдоходов Алматы.

В этой связи с 3 декабря ДГД совместно с департаментом полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей (ЧСИ) начал мероприятия по взысканию задолженности с физических лиц. По вынесенным постановлениям о возбуждении исполнительного производства планируется применять меры в виде изъятия движимого или недвижимого имущества должников, находящегося у них либо у иных физических или юридических лиц.

Департамент госдоходов просит добровольно погасить имеющуюся налоговую задолженность, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания. Это позволит сэкономить на уплате дополнительных расходов ЧСИ.

Напоминаем, что налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам на сайте КГД или пройдя по ссылке

В РК продолжается налоговая амнистия путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога. Списание пени производится автоматически в течение трех рабочих дней после оплаты основного долга по налогам. Срок амнистии истекает 31 декабря 2019 года.

По всем вопросам касательно имеющей задолженности физических лиц по налогам жители Алматы могут обращаться в управление непроизводственных платежей ДГД по телефонам: 267-69-94, 267-69-26.

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