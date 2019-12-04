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Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы провели благотворительную акцию, посвященную международному Дню инвалидов, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Ежегодно в Республике Казахстан 3 декабря отмечается Международный день инвалида. Сегодня управлением социального благосостояния города Алматы при поддержке мецената Сауле Наурузбаевой и ресторана "Астория" было проведено праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида.

В мероприятии приняли участие более 150 детей с особенными потребностями. Маленьких гостей ожидали праздничные угощения, мастер-классы, анимационное шоу и концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

"Этот день напоминает нам о мужественных, крепких духом детях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, изобразительном искусстве, самодеятельном творчестве, спорте. Он очень нужен нашему обществу и для того, чтобы обратить внимание на проблемы детей с особенными потребностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением добиваться успеха в сложнейших ситуациях", - отметили организаторы мероприятия.

Руководитель отдела управления социального благосостояния города Алматы Рахилям Махпирова призвала общественность поддерживать особенных детей, а также людей пенсионного возраста и нуждающейся категории семей, многодетных и малоимущих. Также она рассказала, что много мероприятий запланировано ко Дню независимости и Новому году.

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