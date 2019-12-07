На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - 6 декабря 2019 года на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере, востоке и юге - местами сильные осадки, в виде дождя и снега. Лишь на запад республики будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере и востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28, местами 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Костанайской, Павлодарской областях усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской, Атырауской областях местами усилится ветер до 18 метров в секунду, в Актюбинской области с метелью.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.





Кроме того, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.





В Нур-Султане 6-7 декабря ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 6, сутки 7 декабря порывы 25 метров в секунду", - проинформировали в РГП.





6 декабря в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0-5 тепла, местами 3 мороза.





Днем 6, сутки 7 декабря в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, 7, ночью 8 декабря в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. 6 декабря в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 6-7 декабря местами ожидаются туман, гололед, метель", - говорится в штормовом предупреждении.





Кроме того, синоптики сообщили, что в связи с ледовыми явлениями на гидрологическом посту реки Сырдарья - гидропост протока Жосалы - уровень воды приближается к опасной отметки. Фактический уровень (на 08-00 5 декабря) - 638 сантиметров, критическая отметка - 770 сантиметров. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

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