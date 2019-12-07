В КУИС опровергли распространяемое сообщение о сбежавших вооруженных заключенных

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК опровергли распространяемое в соцсетях сообщение о сбежавших вооруженных заключенных, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КУИС, 5 декабря неизвестными людьми распространено сообщение о том, что якобы "вооруженные осужденные сбежали из учреждения ОВ-156/15 департамента УИС по Восточно-Казахстанской области".

В Комитете официально заявили, что данная информация не соответствует действительности.

В настоящее время оперативная обстановка в учреждениях УИС стабильная", - подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

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