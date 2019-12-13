Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК глава госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева рассказала о новых схемах мошенничества, передает Kazakhstan Today.

В Павлодаре злоумышленники, представляясь сотрудниками ЦОНа, запугивали граждан заблокировать ИИН при неуплате якобы имеющейся задолженности по кредитам. Делали они это разными способами от сообщений в социальных сетях до звонков на личные мобильные телефоны павлодарцев. Они сообщали номер карты, куда нужно было перечислить указанную ими сумму.

"Сотрудники госкорпорации не звонят гражданам и тем более не могут заблокировать ИИН", - предупредила Балташева.

Немного отличается схема мошенничества, жертвой которой чуть не стал житель Карагандинской области. Представляясь сотрудниками ЦОНа, звонят гражданам и сообщают, что подошла их очередь на арендное жилье в столице. Для большей убедительности гражданам даже скидывают фото некоего документа. Однако получить квартиру можно будет только после оплаты задолженности. При этом, не уточняя, что именно за задолженность.

"Госкорпорация не владеет информацией о жилищной программе, которая упоминается в документе, и не занимаемся оповещением граждан о ней. Мы предполагаем, что это очередная схема мошенничества, цель которой завладеть денежными средствами доверчивых граждан любыми путями", - рассказала глава "Правительства для граждан".

Также Балташева призвала казахстанцев быть более бдительными, не поддаваться на уговоры и при таких ситуациях сразу же обращаться в правоохранительные органы.

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