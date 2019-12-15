В субботу на большей части Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - В субботу на большей части Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, местами сильные, передает Kazakhstan Today.

Отрог антициклона, смещаясь в восточном направлении, вызовет понижение температурного фона и прекращение осадков на западе, северо-западе и севере страны. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель", - уточняет "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, в Павлодарской области - ветер 18 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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