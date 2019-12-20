На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 декабря 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"Погоду большей части республики будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки, на юге и юго-востоке местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Кызылординской области усилится ветер ночью до 15-20, местами до 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Костанайской - туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман.

В Алматинской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

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