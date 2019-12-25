Казахстанцам обещают призы за выявление некачественной продукции

Кызылорда. 24 декабря. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с казахстанской ИТ-компанией Wipon объявил охоту на недоброкачественные продукты и товары с помощью смартфонов, передает Kazakhstan Today.

По словам официального представителя Комитета Ержана Байтанаева, для участия в акции необходимо иметь смартфон любой модели с доступом в Интернет. Скачав бесплатное мобильное приложение Wipon for consumers, можно начинать охоту.

Перед покупкой при сканировании штрих-кода товара потребитель получает полные сведения: вид и наименование продукции; виды нарушений; срок годности продукции; номер партии (серии); дата изготовления; производитель (поставщик) и место отбора продукции. За найденную недоброкачественную продукцию покупатели получат призы", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее с целью информирования потребителей о продукции, представляющих риск для их здоровья и безопасности, Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК был запущен "Реестр несоответствующей продукции". На сегодняшний день для удобства потребителей совместно с ТОО "Wipon" на основе открытых данных реализована возможность проверки несоответствующей продукции в бесплатном мобильном приложении Wipon for consumers, которое доступно для пользователей Android и iOS.

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