Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Серикболсына Абдильдина, передает Kazakhstan Today.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля и ученого, сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.



"Серикболсын Абдильдин внес большой вклад в развитие нашей страны и строительство парламентаризма", - отмечается в телеграмме главы государства.



Серикболсын Абдильдин скончался сегодня на 83-м году жизни.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства