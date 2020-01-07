В понедельник сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В понедельник, 6 января, на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики - снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской областях местами туман, гололед.

В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель.

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