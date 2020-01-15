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В Костанайской области рыбаки отправились на озеро и из-за непогоды не смогли найти обратную дорогу

14.01.2020, 11:47 13447
В Костанайской области рыбаки отправились на озеро и из-за непогоды не смогли найти обратную дорогу
Костанай. 14 января. Kazakhstan Today - Два десятка рыбаков вызволили из снежного плена спасатели в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 
13 января, в десятом часу вечера, на пульт 112 Костаная пришло сообщение о том, что на озере Аккабак на территории Костанайского района, в 10 километрах от села Ждановка, в снежном плену оказались 20 рыбаков. Они выехали на лед на 11 автомобилях. К вечеру погода разыгралась и обратный путь к поселку замело, сугробы выросли примерно на метр. Оказавшись в сложной ситуации, рыбаки позвонили в службу спасения, сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.
 
Спасатели ДЧС Костанайской области на технике повышенной проходимости ТРЭКОЛ добрались до озера, а затем в два этапа эвакуировали всех рыбаков до вахтовки КамАЗ, которая находилась вблизи поселка Ждановка на очищенном участке автодороги. 
 

В 23.28 спасатели и рыбаки отправились в Костанай. Спасательная операция прошла успешно, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

 
Напомним, в ноябре 2019 года в Костанайской области трое детей провались под лед и были спасены полицейскими. Двое из спасенных детей скончались от переохлаждения.
 

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