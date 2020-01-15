Талдыкорган. 14 января. Kazakhstan Today - Несовершеннолетних брата с сестрой разыскивают в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Лунина Елизавета, 2004 года рождения, Лунин Виталий, 2006 года рождения, ушли 12 января из дома, расположенного в поселке Ортатобе Каратальского района и до настоящего времени не вернулись. Елизавета была одета в дубленку темного цвета, черные брюки и черные сапоги, Виталий был одет в черную куртку, зеленую шапку, черные кроссовки", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении детей, просят сообщить в дежурную часть Каратальского РОП или в ближайшее подразделение полиции.

Контактные телефоны: 8 (72834) 2-10-02, сотовый 8 (705)195-87-97 либо 102.

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