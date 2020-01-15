Участки автодорог закрыты в Алматинской области и СКО

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В Алматинской и Северо-Казахстанской областях из-за плохих погодных условий закрыты участки автодорог, передает Kazakhstan Today.

Закрыты участок трассы Екатеринбург - Алматы (с 835-го по 856-й километр, Чистополье - граница Алматинской области) и участок трассы Екатеринбург - Алматы в Северо-Казахстанской области (до поселка Жаксы, с 856-го по 917-й километр)", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве уточнили, что на трассах республиканского значения в круглосуточном режиме продолжают работать 693 единицы техники.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру 1403, а также через приложение WhatsApp по номеру +7 778 001 1403", - напомнили в пресс-службе.

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