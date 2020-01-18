Президент принял Розу Муканову и Ахана Бижанова

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Глава государства принял известного драматурга Розу Муканову и директора Института философии, политологии и религиоведения Ахана Бижанова, передает Kazakhstan Today.

Роза Муканова рассказала президенту о деятельности Казахского национального университета искусств по подготовке молодых специалистов. В ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы развития отечественной драматургии и театрального искусства, сообщает пресс-служба Акорды.

Ахан Бижанов проинформировал главу государства о деятельности Института философии, политологии и религиоведения, а также поделился своим видением текущего состояния и перспектив развития казахстанской науки, идеологии и культуры.

Собеседники также обменялись мнениями о подготовке к предстоящим юбилейным мероприятиям, посвященным 1150-летию Аль-Фараби и 175-летию Абая Кунанбайулы . Касым-Жомарт Токаев отметил важность обращения к научному и духовному наследию Аль-Фараби и Абая Кунанбайулы в контексте процессов социально-политической модернизации Казахстана, а также при формировании ценностных ориентиров подрастающего поколения", - информирует пресс-служба.

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