Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Ушел из жизни бывший депутат мажилиса Камал Бурханов. Об этом в Facebook сообщил депутат сената Мурат Бактиярулы, передает Kazakhstan Today.

По словам Мурата Бактиярулы, Камал Бурханов последние два года боролся с болезнью.

Камалу Бурханову было 65 лет. Он был историком, политологом, являлся доктором политических наук.

В разные годы работал директором Института России и Китая, вице-президентом Академии социальных наук РК, деканом факультета философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, деканом юридического факультета Алматинского государственного университета имени Абая, директором Института истории и этнологии имени Шокана Уалиханова.

Являлся депутатом мажилиса IV и V созывов. После этого работал директором Института политических, социальных и исторических исследований.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства