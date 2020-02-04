Синоптики представили прогноз на период весеннего половодья

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" разработал предварительный консультативный гидрологический прогноз на период весеннего половодья 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По данным гидрометеорологических наблюдений, по состоянию на 31 января 2020 года объемы влагозапасов в снежном покрове в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях выше среднемноголетних норм.

Процесс снегонакопления будет продолжаться в течение февраля и марта. По данным многолетних наблюдений на метеостанциях, в феврале, марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких талодождевых паводков", - отмечается в сообщении синоптиков.

Согласно месячному синоптическому прогнозу на февраль 2020 года, температура воздуха и количество осадков ожидается на большей части территории Казахстана выше климатической нормы.

По данным синоптического прогноза, в первой декаде февраля ожидается повышение дневных и ночных температур воздуха, которые могут привести к таянию снега, формированию талого и склонового стоков, ослаблению ледовых явлений, образованию ледовых заторов и подъему уровней и выходу воды на пойменные участки на реках Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей", - проинформировали в "Казгидромете".

Отмечается, что основной гидрологический прогноз на весенний период будет разработан в марте 2020 года.

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