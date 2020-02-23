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Больше килограмма волос извлекли из желудка школьницы в Таразе

22.02.2020, 11:25 14419
Тараз. 22 февраля. Kazakhstan Today - Больше килограмма волос извлекли из желудка 13-летней девочки врачи Тараза, передает Kazakhstan Today.
 
Пациентка поступила в Областную многопрофильную детскую больницу с болями в животе. Медики провели обследование и диагностировали трихобезоар, сообщает "Хабар 24"
 
Хирурги провели часовую операцию и изъяли из желудка подростка волосы длиной 40 сантиметров. Ими была заполнена вся полость жизненно важного органа. Это привело к нарушению пищеварения и потере веса. 
 
Операция прошла без осложнений, сейчас пациентка получает необходимое лечение, с ней работают психологи. Выпишут её меньше чем через неделю. 
 
В практике жамбылских врачей это уже третий такой случай. 
 

Это происходит из-за нервозности состояний. Эти дети обычно имеют какие-то изменения, именно в психологическом плане. Из-за нервозных состояний они начинают свои волосы в рот засовывать и местами они иногда проглатывают. И до такой степени могут доходить, что такие образования в желудке более килограмма. Хотелось бы сказать, чтобы родители обращали внимание на психологический фон у ребёнка, как этот ребёнок, почему он нервничает, из-за чего", - прокомментировал и.о. главного врача областной многопрофильной детской больницы Азат Сатжанов.

 

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