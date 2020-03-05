В среду на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В среду, 4 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана все так же будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег), на востоке местами сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и северо-востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области днем местами гололед.

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