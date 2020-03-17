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Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением, передает Kazakhstan Today.

16 марта глава государства выступит с телевизионным обращением", - написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook .

Он также напомнил, что в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08.00 16 марта 2020 года на срок до 07.00 15 апреля 2020 года.

Президент создал на период чрезвычайного положения государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, в которую вошли премьер-министр, руководители ряда высших государственных органов.

Согласно указу, на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничивается функционирование крупных объектов торговли;

3) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) будет введен карантин, осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны РК и органов внутренних дел;

5) устанавливается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) ограничивается въезд на территорию РК, а также выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК.

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