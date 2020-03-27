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В Атырау чиновница обещала выдачу санитарных книжек без проведения исследований

26.03.2020, 13:50 7237
Атырау. 26 марта. Kazakhstan Today - Сотрудница Атырауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг осуждена за выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования, передает Kazakhstan Today.
 
Ведущего специалиста ГУ "Атырауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области" Ихсангалиеву приговорили к штрафу в размере 480 тысяч тенге и пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.
 

Ихсангалиева обвинялась в завладении путем мошенничества денежными средствами обратившихся лиц за выдачу санитарных книжек без прохождения санитарно-эпидемиологического исследования", - сообщили в Антикоррупционной службе. 

 

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