Тела умерших от коронавируса не будут передавать родственникам

Тела лиц, умерших от коронавирусной инфекции, не подлежат вскрытию, не подлежат передаче родственникам. Разрешается прощание с телом в течение не более 30 минут на расстоянии не ближе трех метров, в присутствии самых близких родственников и одного священнослужителя. Захоронение проводится с соблюдением противоэпидемических мер при обязательном контроле со стороны санитарно-эпидемиологической службы и представителей местных исполнительных органов", - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане зарегистрировано три случая смерти от коронавируса.

Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта . Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.

Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция. Мужчина скончался 31 марта

Третий случай произошел сегодня, 1 апреля, в Карагандинской области . Умер 62-летний мужчина, который был госпитализирован накануне в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии. Ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. В 7 часов утра мужчина скончался. Все контактные с ним лица установлены и будут помещены на закрытый карантин.

По состоянию на утро 1 апреля в мире зарегистрировано 859 991 (+73 185 за сутки) инфицированных. Погибло 42 148 (+4324) человек, выздоровело 178 100 (+12 493) человек.

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