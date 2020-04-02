Тела умерших от коронавируса не будут передавать родственникам

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которым утвержден алгоритм захоронения тел людей, умерших от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
Тела лиц, умерших от коронавирусной инфекции, не подлежат вскрытию, не подлежат передаче родственникам. Разрешается прощание с телом в течение не более 30 минут на расстоянии не ближе трех метров, в присутствии самых близких родственников и одного священнослужителя. Захоронение проводится с соблюдением противоэпидемических мер при обязательном контроле со стороны санитарно-эпидемиологической службы и представителей местных исполнительных органов", - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК РК.
Как сообщалось ранее, в Казахстане зарегистрировано три случая смерти от коронавируса.
Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.
Второму погибшему было 50 лет. Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция. Мужчина скончался 31 марта.
Третий случай произошел сегодня, 1 апреля, в Карагандинской области. Умер 62-летний мужчина, который был госпитализирован накануне в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии. Ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. В 7 часов утра мужчина скончался. Все контактные с ним лица установлены и будут помещены на закрытый карантин.
По состоянию на утро 1 апреля в мире зарегистрировано 859 991 (+73 185 за сутки) инфицированных. Погибло 42 148 (+4324) человек, выздоровело 178 100 (+12 493) человек.
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