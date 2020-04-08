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Полицейские разыскивают афериста, продававшего медицинские маски через Интернет

07.04.2020, 09:33 9397
Полицейские разыскивают афериста, продававшего медицинские маски через Интернет
Кокшетау. 7 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские разыскивают продавца медицинских масок, не исполнившего заказ покупателя, передает Kazakhstan Today. 
 

6 апреля 2020 года в Жаркаинский РОП поступило заявление от 35-летнего жителя района, в котором мужчина сообщил, что накануне в Интернете он совершил сделку через сайт бесплатных объявлений о покупке медицинских масок в количестве 600 штук. Потерпевший перечислил на банковский счет продавца денежную сумму в размере 51 000 тенге. В момент подачи заявления в полицию мужчина товар не получил, на связь, по его словам, продавец не выходит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

 
Отмечается, что в настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.
 
Полицейские предупреждают об активизации новых приемов и схем обмана людей в период чрезвычайного положения и призывают граждан быть бдительными, не переводить денежные средства неизвестным лицам заблаговременно.
 

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