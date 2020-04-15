Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Во вторник на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на юге, местами сильные, на севере и в центре осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем - гроза, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области - гроза.

В Западно-Казахстанкой, Костанайской областях местами ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, ночью в Мангистауской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью местами ожидаются туман, гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

В Акмолинской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гроза.

В Атырауской области ночью на востоке ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

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