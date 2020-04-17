Волонтеры Актауского клуба добряков организовали питание стражей порядка

Актау. 16 апреля. Kazakhstan Today - Волонтеры Актауского клуба добряков организовали питание сотрудников правоохранительных органов, передает Kazakhstan Today.

На данный момент, в связи со сложившейся ситуацией в стране, как и во всем мире, в усиленном режиме работают сотрудники медицинских учреждений и правоохранительных органов. Медицинские работники следят за состоянием здоровья, а стражи порядка - за соблюдением порядка. Поэтому мы, команда Клуба добряков, посчитали, что нужно обратить внимание и на сотрудников полиции, а именно на сотрудников, круглосуточно обеспечивающих соблюдение карантина в тех домах, где зафиксированы случаи КВИ", - сообщила волонтер клуба Диляра Турина на своей странице в Фейсбуке.





Она рассказала, что с помощью добрых и отзывчивых людей волонтеры смогли приготовить для полицейских горячие обеды.

Мы смогли подготовить 72 порции горячих обедов, на два дня и на две смены. Возможно, многие зададутся вопросом: зачем? Что это их работа и так далее. Но мы все люди, и чуток внимания, неважно от кого, покажет нашим стражам порядка, что общество их поддерживает. Поддержка и внимание сейчас важны всем. Чем меньше мы будем искать негатив в окружающих, тем больше будем встречать на своем пути добрых людей. Спасибо добрякам за инициативу и организацию данного мероприятия", - написала волонтер.

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