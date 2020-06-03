Во вторник на большей части Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Во вторник, 2 июня, на большей части Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На севере, северо-западе и в центре РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, на востоке возможно выпадение града. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области днем возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, местами в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на севере Жамбылской, Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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