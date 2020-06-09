Шымкент. 8 июня. Kazakhstan Today - Акимат Шымкента отрицает причастность к ролику с девушкой в короткой юбке, передает Kazakhstan Today.

Молодежный ресурсный центр города Шымкента извинился за скандальный, в котором короткая юбка стала поводом для обвинения девушки в проституции. Сам ролик после нескольких комментариев с критикой был удален, пишет Liter.kz

Издание сообщает, что извинения не были опубликованы в официальных социальных сетях МРЦ. Их прислала пресс-служба акима в редакцию.

По информации газеты, у акимата "с киноцентром Talas имеется соглашение о создании коротких обучающих видеороликов. Однако соглашения о съемке конкретного видеоролика "Проститутка" не было. Сценарий ролика со стороны центра не утвержден. Центр не согласен с основной идеей и точкой зрения ролика. Поэтому финансирование на данный ролик не рассматривается".

Стоит отметить, что в конце видеоролика поставлен логотип Молодежного ресурсного центра города Шымкент.

Если со стороны центра есть какие-либо ошибки, приносим извинения", - приводит Liter.kz комментарий пресс-службы акимата.

Ролик вызвал волну комментариев в соцсетях. В частности, феминистка Фариза Оспан написала в Instagram, что недостаточно просто удалить ролик и забыть. По ее мнению, на официальных страницах центра, где 3 июня висело видео, теперь должен появиться пост с извинениями.

@akimat_shymkent вы не имеете права указывать девушкам, как им выглядеть! И наша одежда не приглашение к нашему телу! Лучше займитесь насильниками и полицию заставьте работать. Почему мужчину, который закрыл девушку в машине и приставал к ней вы сделали героем? Я против, чтобы мои налоги уходили на такое дерьмо, которое лишь усиливает виктимблейминг", - считает она.

Издание отмечает, что "примечательно, что видеоролик был поддержан акиматом Шымкента, возможно, деньги на его создание были выделены из госбюджета. Фариза Оспан обратилась к акиму города Мурату Айтенову и задала ему вопросы о том, справляется ли он со своими обязанностями и хорошо ли ему сидится на своем месте.

Кроме того, редакция Liter.kz приводит мнение основателя ОФ НемолчиKZ Дины Тансари, которая "возмутилась посылом видеоролика. Общественница не понимает, как можно по внешнему виду вешать "ярлыки". Больше всего ее удручает, что видеоролик сделан по государственному заказу".

По словам Тансари, "мы все возмущены. У нас нет экспертизы, которая бы принимала данные ролики, проверяла сценарный план, обсуждала бы это. К сожалению, у нас одна идеология в Казахстане - это любой ценой спасти семью. Как правило, эту цену платят женщины. Ради спасения семьи, чтобы сократить количество разводов, прибегают к таким методам - воспитывают через соцсети, государственные ролики. Это очень пугающая тенденция".

Дина Тансари напомнила, что совсем недавно вышла книга "Ты казашка - гордись", которая также является государственным заказом и несет определенную идеологию.

Мы, как организация, которая борется с насилием, с этим не согласны. Мы боремся с сознанием общества для того, чтобы как-то прийти к нулевой терпимости к насилию, поощрению поступков насилия, которые идут от общества. Когда раздают гранты налево и направо на создание таких соцроликов, имиджевых проектов, должны быть комиссии по этике, по правам человека и так далее. Я вижу четкие нарушения прав. Ну как можно взять и приравнять короткую юбку… к проституции. Если бы я была директором крупнейшей марки, выпускающей одежду, в том числе и короткие юбки, я бы подала в суд на создателей ролика за то, что они пропагандируют их одежду, как одежду для женщин, оказывающих секс-услуги", - заключила Тансари.

В свою очередь, адвокат Джохар Утебеков считает, что аким Шымкента "обязан уволить Калтаева".

Аким Шымкента Айтенов обязан уволить Калтаева - руководителя молодежного управления! Чему такой человек может научить молодежь? Он же опасен для нее!" - написал адвокат в Facebook .

Он отметил, что "для юриспруденции содержание ролика предельно однозначное. Таксист-моралист совершил мелкое хулиганство. Это административное правонарушение, тянет на 10 суток. При этом высокодуховный мерсовод пробалансировал на грани с преступлением средней тяжести (незаконное лишение свободы). Нанес пассажирке моральный вред. Она может взыскать его с него. Итак, за наши деньги акимат Шымкента пропагандирует противоправное поведение, насилие против женщин и дискриминацию! Это дичайший позор", - добавил адвокат.

Между тем Liter.kz, ссылаясь на Factcheck.kz, сообщает, что "МРЦ выделил киноцентру Talas 6 млн 200 тыс. тенге на создание пяти видеороликов. На данный момент договор исполнен на 3 млн тенге. Неизвестно, сколько еще видеороликов отснято".

По информации издания, замруководителя МРЦ Шымкента Данияр Алан подтвердил эту информацию.

Они (киноцентр Talas) выиграли у нас лот на 6,2 млн тенге. Там было не одно видео, а пять. Два ролика уже сдали и кажется выставили. Это я еще не знаю. По третьему ролику они не согласовали сценарий и выпустили с нашим логотипом", - рассказал Данияр Алан, предупредив, что он приступил к обязанностям заместителя директора с 1 июня, "от того многих деталей может не знать", пишет Liter.kz.

Также Данияр Алан рассказал газете о процедуре выполнения государственных заказов. По его словам, "режиссеру дается направление от МРЦ, а он, учитывая свою фантазию, снимает видеоролик. После режиссер приносит видео на диске в МРЦ, где его смотрят и согласовывают. Если видеоролик утверждается руководством, то подписывается акт приема и передачи услуг и производится оплата".

Замруководителя МРЦ Шымкента утверждает: "В данной ситуации он не согласовал видео. Он логотип поставил и выставил. Здесь мы попали, получается. Все пишут, что на госденьги сделан видеоролик, но это не так. Мы за него не платили. Видеоролик мы удалили. Серик Таласов также его удалил со своей страницы. Сейчас ему объяснили, что его действия неправильные и что официально нужно извиниться".

По словам автора статьи, несмотря на то, что репутация молодежного ресурсного центра из-за несогласованных действий режиссера "пошатнулась", в суд подавать на Серика Таласова не будут.

В суд мы на него подавать не будем. Потому что этот человек в Шымкенте и на юге очень известный режиссер. Он с нами не первый год работает. Да, случился репутационный риск. Но мы с этим человеком будем дальше работать, поэтому подавать в суд мы не будем. По закону он в течение 14 дней должен будет снять остальные видеоролики - и все", - рассказал замруководителя МРЦ.

По информации Liter.kz , Данияр Алан сказал, что "пока не знает, как поступить и как лучше извиниться перед казахстанцами".

Да, мы должны это сделать, обязаны. Но мы, если честно, не знаем, как будем действовать в данной ситуации. Извинения по-любому будут, но в каком контексте. Прямого отношения к видео у нас нет. Здесь два мнения: за что мы должны извиняться и извинения нужны, вот только как, это сделать? Но мы должны это сделать", - сказал он.

Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем гражданам одинаковые права, уважение к их чести и достоинству. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа", - подчеркнула Балаева.

Напомним, недавно разгорелся скандал с видеороликом о девушке в короткой юбке, в титрах которого указано, что он снят по заказу управления Молодежного ресурсного центра Шымкента. На видео водитель такси принимает попутчицу за девушку легкого поведения. После появления ролика в Сети, многие пользователи посчитали его оскорбительным.

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