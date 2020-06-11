Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Застройщики Алматы выделяют площади под социальные объекты, передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочего объезда аким города Бакытжан Сагинтаев посетил новые жилые комплексы Алмалинского района, где ознакомился с реализацией проектов по созданию социальных объектов в шаговой доступности", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

Алматы в своем аккаунте в Instagram написал о посещении новых жилых комплексов "Dostar" и "Элиф тауэрс". Застройщики выделили помещения под городские социальные объекты.

В первом откроем центр активного долголетия, во втором - детский развивающий центр с библиотекой, различными кружками, коворкинг-зоной и мастер-классами. В рамках социальной ответственности девелоперы отремонтируют двор соседних домов, а также построят детский сад на 100 мест", - сообщил Сагинтаев.

Отмечается, что ЖК "Элиф тауэрс" на 108 квартир построен на участке, где стояли два ветхих каркасно-камышитовых двухэтажных дома.

В ходе рабочего объезда аким города также посетил магазин нового формата, созданный по модели мировой сети небольших магазинов 7-Eleven. Проект действует на основе франчайзинга.

Также Сагинтаев ознакомился с деятельностью предприятия по производству рафинированных масел и жиров мощностью 86,3 тыс. тонн продукции в год. На заводе работают 1068 человек.

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