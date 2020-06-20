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Руководитель облздрава Актюбинской области покинул пост

19.06.2020, 17:30 9100
Руководитель облздрава Актюбинской области покинул пост
diapazon.kz
Актобе. 19 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев покинул пост, передает Kazakhstan Today.
 
Асет Калиев руководил управлением здравоохранения Актюбинской области с 2014 года, пишет "Диапазон"
 
По информации портала, Калиев - 46-летний хирург родом из Хобдинского района, выпускник Актюбинской медакадемии, кандидат медицинских наук.
 
Работал хирургом приемного отделения, завотделением БСМП, был ассистентом кафедры госпитальной хирургии ЗКГМА. 
 
С 2008 года - главный хирург облздрава, с 2011 года - руководитель отдела, 2013 по 2014 годы - замруководителя управления здравоохранения Актюбинской области.
 
В июне 2014 года его назначили руководителем управления здравоохранения Актюбинской области. Он проработал в ведомстве 6 лет. 
 
Тем временем число зарегистрированных коронавирусом в Актюбинской области превышает 600 человек. Отмечается, что жителей региона охватила пневмония. Провизорные госпитали развернули в Каргалинской больнице, железнодорожной и других. Анализы на COVID-19 у больных отрицательные, между тем в легких, по словам врачей, признаки заболевания коронавирусом. 
 
Кто придет на место Калиева, пока неизвестно. 
 

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