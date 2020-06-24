Первый казахстанский вуз подтвердил соответствие международному антикоррупционному стандарту

Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - Европейской компанией EVROCERT выдан сертификат соответствия Казахского национального педагогического университета имени Абая требованиям международного стандарта ISO 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции", передает Kazakhstan Today.

Ранее Агентством по противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки разработан Стандарт открытости и прозрачности в вузах, который предусматривает продвижение антикоррупционной политики в учебных заведениях.

Следует отметить, что при разработке данного стандарта учитывались требования международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции", который предназначен для снижения коррупционных рисков в организации и способствует доверию в деловых взаимоотношениях, улучшая при этом репутацию", - пояснили в Антикоррупционной службе.

В этой связи предложение по внедрению ISO 37001 во всех учебных заведениях инициировано проектным офисом "Sanaly Urpaq".

Так, в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая одной из приоритетных задач определена разработка и внедрение системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001.

В рамках проделанной работы утвержден пакет документов, положения каждого из которых направлены на противодействие коррупции по требованиям ISO 37001 с учетом норм законодательства Республики Казахстан.

Согласно разработанной методике проведена оценка коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений университета. Риски оцифрованы и ранжированы по значимости, а также определены ответственные лица и мероприятия по их минимизации и устранению.

В результате 18 июня текущего года, европейской компанией "EVROCERT" выдан сертификат соответствия КазНПУ имени Абая требованиям международного стандарта ISO 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции".

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