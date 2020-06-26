Казахстанским авиаперевозчикам разрешили полеты в Европу

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило о рассмотрении отчета Казахстана на заседании Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии, передает Kazakhstan Today.

В июне Европейская комиссия опубликовала обновленный список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Европейского союза. Этому предшествовало заслушивание Комитетом по безопасности полетов Европейской комиссии в Брюсселе (Бельгия) вопроса обновления списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в Европу. Среди прочих был также рассмотрен вопрос казахстанских авиакомпаний. По итогам отчета Европейской комиссией было направлено письмо о принятом решении на имя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК", - сообщили в пресс-службе МИИР.

На основании изученной информации Европейская комиссия приняла решение, что на сегодняшний день нет оснований для включения казахстанских авиаперевозчиков в список авиаперевозчиков, которым запрещено летать в Европейский союз ("черный список").

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