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На горных реках Алматы возможен подъем уровня воды

27.06.2020, 09:56 7669
Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - В выходные дни в Алматы ожидается формирование склонового стока, в реках возможны подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.

В департаменте  по ЧС города Алматы предупредили, что в связи с прогнозом осадков, местами сильных, 27-28 июня в горных районах, прилегающих к территории города Алматы, ожидается формирование склонового стока, на реках возможен подъем уровня воды.

 

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