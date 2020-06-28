На горных реках Алматы возможен подъем уровня воды

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - В выходные дни в Алматы ожидается формирование склонового стока, в реках возможны подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.





В департаменте по ЧС города Алматы предупредили, что в связи с прогнозом осадков, местами сильных, 27-28 июня в горных районах, прилегающих к территории города Алматы, ожидается формирование склонового стока, на реках возможен подъем уровня воды.





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