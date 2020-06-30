Единый портал государственных СМИ запустят в Казахстане

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В 2020 году в Казахстане будет запущен Единый портал государственных СМИ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева в ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций, в Национальном плане развития сферы информации на 2020-2022 годы четко определен ряд концептуальных подходов, среди которых повышение конкурентоспособности отечественных СМИ, развитие человеческого капитала и совершенствование правового регулирования сферы информации.

По словам Балаевой, реализация Национального плана способствует повышению экономической самостоятельности отечественных СМИ и росту потребительского спроса со стороны общества.

В целях качественного информирования населения о деятельности государственных органов в этом году будет запущен Единый портал государственных СМИ. Это очень важный шаг, особенно в условиях большого информационного потока, который позволит гражданам получать достоверную информацию "из первых уст", - отметила министр.

По ее информации, в рамках повышения конкурентоспособности отечественных СМИ будут пересмотрены подходы государственной поддержки отечественных СМИ. Будет создана единая система размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне с внедрением оценки его эффективности и качества. Будет реализован комплекс мер по поддержке отечественных печатных СМИ, развитию цифрового радиовещания и интернет телевидения, созданию нишевых телеканалов, оптимизации госорганизаций в сфере информации.

В рамках направления по развитию человеческого капитала будет пересмотрена система подготовки кадров отрасли СМИ, посредством совершенствования образовательных программ и профессионального развития путем развития института менторства, организации обучающих курсов, запуска грантовой программы для молодых работников СМИ. В рамках направления по правовому регулированию сферы информации будут реализованы законодательные меры, направленные на совершенствование отрасли СМИ, определению правового статуса новых субъектов отрасли, расширение возможностей для СМИ по рекламе, совершенствование процедур в сфере телерадиовещания.

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