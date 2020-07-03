В Туркестанской области хирурга уволили после видео в соцсетях

На видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев рассказывает, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему, сообщает Otyrar.kz.
После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача.
По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе "С дипломом в село". На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии. "Но с февраля 2020 года, когда в больницу пришло новое руководство, в стенах больницы появилось необоснованное преследование специалистов, к которому впоследствии добавился острый дефицит медоборудования", - говорит врач.
За то, что показал нестерильные перчатки очень низкого качества, порядка 10 человек в лице администрации, главврача, его заместителей, руководителя отдела кадров, юриста, председателя профсоюза больницы составили на меня протокол. А после в течение трех минут принесли мне приказ о моем увольнении. Я не просил у администрации больницы чего-то сверхъестественного, не просил о материальной помощи, просто во время пандемии хотел, чтобы нам выдали перчатки, которые бы нас защищали. И где справедливость?" - сказал Сейдуалиев.
По информации главврача больницы, причин для увольнения хирурга было несколько. Помимо распространения ложных сведений, решение было принято и по результатам рассмотрения жалобы от пациента.
В больнице перчатки выдаются по размерам, и он это прекрасно знает. Вместо того чтобы обратиться к старшей медсестре, снял видео и выложил его. 30 июня 2020 года он выложил второе видео. Кроме того, Кайрат Сейдуалиев в феврале получил дисциплинарное взыскание - выговор. 30 марта за то, что в течение трех часов не оказал никакой помощи больному, на него поступила жалоба", - сказала Аида Бексултанова, главный врач Келесской районной больницы "Абай".
Не согласный с решением комиссии хирург намерен обратиться к президенту с заявлением на руководство облздрава и администрацию больницы за незаконное увольнение и клевету в его адрес.
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