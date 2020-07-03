В Туркестанской области хирурга уволили после видео в соцсетях

Туркестан. 2 июля. Kazakhstan Today - Кайрат Сейдуалиев, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области, разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, лишился работы, передает Kazakhstan Today.

На видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев рассказывает, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему, сообщает Otyrar.kz





После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача.

По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе "С дипломом в село". На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии. "Но с февраля 2020 года, когда в больницу пришло новое руководство, в стенах больницы появилось необоснованное преследование специалистов, к которому впоследствии добавился острый дефицит медоборудования", - говорит врач.

За то, что показал нестерильные перчатки очень низкого качества, порядка 10 человек в лице администрации, главврача, его заместителей, руководителя отдела кадров, юриста, председателя профсоюза больницы составили на меня протокол. А после в течение трех минут принесли мне приказ о моем увольнении. Я не просил у администрации больницы чего-то сверхъестественного, не просил о материальной помощи, просто во время пандемии хотел, чтобы нам выдали перчатки, которые бы нас защищали. И где справедливость?" - сказал Сейдуалиев.

По информации главврача больницы, причин для увольнения хирурга было несколько. Помимо распространения ложных сведений, решение было принято и по результатам рассмотрения жалобы от пациента.

В больнице перчатки выдаются по размерам, и он это прекрасно знает. Вместо того чтобы обратиться к старшей медсестре, снял видео и выложил его. 30 июня 2020 года он выложил второе видео. Кроме того, Кайрат Сейдуалиев в феврале получил дисциплинарное взыскание - выговор. 30 марта за то, что в течение трех часов не оказал никакой помощи больному, на него поступила жалоба", - сказала Аида Бексултанова, главный врач Келесской районной больницы "Абай".

Не согласный с решением комиссии хирург намерен обратиться к президенту с заявлением на руководство облздрава и администрацию больницы за незаконное увольнение и клевету в его адрес.

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