Аким Жамбылской области высказался по поводу видео с мешками для тел умерших

Тараз. 8 июля. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев высказался по поводу видео с мешками для тел умерших, передает Kazakhstan Today.
Напомним, в соцсетях распространяют видеоролик, на котором изображены мешки для тел умерших. Сообщается, что видео снято в Таразе.
У нас такого не было", - сказал аким, отметив, что в ролике написано, что видео было снято в Актау. По его словам, позже акимат Мангистауской области дал опровержение - такого случая в городе Актау не было.
Напомним, в Жамбылской области зарегистрировано 1866 случаев коронавируса, 3 человека скончались.
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