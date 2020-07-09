Аким Жамбылской области высказался по поводу видео с мешками для тел умерших

Для оперативного разрешения вопросов по принципу "здесь и сейчас" в Фонде социального медицинского страхования создан единый контакт центр 1406, куда каждый человек может обратиться с целью получения консультации по лечению или организации медицинской помощи, либо оставить жалобу.