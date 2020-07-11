Сегодня исполнилось пять лет со дня принятия стратегии развития ШОС

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - 10 июля 2020 года исполняется пять лет принятию Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2025 года, передает Kazakhstan Today.





В этой связи важно взглянуть на этот исторический документ с точки зрения его вклада в развитие Организации и ее роли в поддержании мира и стабильности в регионе и во всем мире", - цитирует генерального секретаря ШОС Владимира Норова портал Russian.people.cn.

Документ был разработан в соответствии с решением Душанбинского 2014 года саммита ШОС. Для работы над ним были привлечены эксперты министерств и ведомств, представители научно-исследовательских и аналитических кругов государств-членов. Он был торжественно подписан на Уфимском саммите ШОС 10 июля 2015 года.

По словам генсекретаря, стратегия включила в себя прогноз развития международной и региональной обстановки, а также деятельности самой ШОС, ее грядущей роли в регионе и мире. В ней подтверждена приверженность целям, задачам и принципам, закрепленным в основополагающих документах ШОС.

По своей значимости стратегию можно сравнить с Хартией ШОС и Договором о долгосрочно добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов организации. Документ представляет собой своеобразную "дорожную карту" на десятилетие. Каждое его положение отвечает национальным интересам всех государств-членов, а также интересам долгосрочного совместного развития на обширном пространстве ШОС", - сказал Норов.

Он подчеркнул, что в документе внимание фокусируется на том, что государства-члены "уважают право на выбор пути политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства, содействуют межцивилизационному диалогу, общему миру, прогрессу и гармонии, руководствуются принципами невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государств-членов ШОС и не поддерживают применения односторонних мер давления без одобрения Совета безопасности ООН".

Стратегия подтвердила, что деятельность ШОС никогда не будет направлена против третьих стран и международных объединений. Государства-члены исходят из непреложности закрепленного в Хартии ШОС принципа недопущения любых противоправных действий, направленных против интересов ШОС. Документ четко фиксирует, что организация не стремится быть военно-политическим блоком или интеграционным экономическим объединением с наднациональными органами управления.

Особо высвечиваются вопросы обеспечения региональной безопасности и оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, а в рамках экономического диалога - развитие транспорта и инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, финансов, информационно-коммуникационных технологий, инноваций, культуры, образования и экологии", - отметил Норов.

Он рассказал, что большое внимание уделяется совместной работе по противодействию современным вызовам и угрозам, сотрудничеству по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности. Основной платформой взаимодействия государств-членов в данной области является региональная антитеррористическая структура ШОС, деятельность которой направлена на координацию совместных усилий компетентных органов государств-членов организации по выявлению, предупреждению и пресечению "трех зол".

В вопросах укрепления безопасности на пространстве ШОС особый акцент сделан на совместные антитеррористические учения и специальные пограничные операции. Предусматривается также дальнейшее укрепление взаимодействия по линии министерств обороны, юстиции, генеральных прокуроров, органов судебной власти.

Практической реализации стратегии, по словам генсекретаря, стало подписание широкого веера документов, повлекшее за собой укрепление взаимодействия в различных сферах. К ним относятся Конвенция ШОС по противодействию экстремизму, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, Программа сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы, Антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программа действий по ее выполнению, Протокол о Контактной группе "ШОС - Афганистан".

Он также отметил, что воплощением стратегии стало принятие в состав ШОС Индии и Пакистана.

Организация приняла ярко выраженный трансконтинентальный характер. Она укрепила свою привлекательность и высокий рейтинг открытости на международной арене", - пояснил Норов.

Кроме того, был дан импульс динамичному развитию международных контактов ШОС. На сегодняшний день установлены официальные связи более чем с десятью международными и региональными организациями, в том числе с ООН и её специализированными учреждениями - ЭСКАТО, ЮНЕСКО, ФАО и ЮНВТО. Укрепилось плодотворное сотрудничество с АСЕАН, с которой планируется принять Совместный план действий при участии УНП ООН. Конечно же, ШОС показала приверженность традиционным тесным связям с СНГ, ОДКБ и СВМДА.

На полях Бишкекского саммита в июне 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании с Международным финансовым центром "Астана", а в ноябре прошлого года установлено взаимодействие с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН - ФАО. В текущем году, в рамках предстоящего саммита ШОС в Санкт-Петербурге, перенесённого по известным причинам на осень этого года, наряду с важными политическими документами, планируется принятие ряда документов, направленных на укрепление взаимодействия с международными и региональными организациями в экономической сфере", - рассказал Норов.

Он подчеркнул, что растёт число государств и международных организаций, стремящихся установить тесные партнёрские отношения с ШОС. Как известно, статус наблюдателя при ШОС имеют четыре страны, это Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка являются партнерами по диалогу ШОС. Авторитет и влияние ШОС постоянно крепнет и растёт благодаря успешной и открытой деятельности. Кроме государств-наблюдателей и партнеров в Организацию до сих пор продолжают поступать заявки на предмет присоединения к ШОСовскому процессу.

В целях дальнейшего взаимодействия с наблюдателями и партнерами по диалогу в мае 2019 года Советом министров иностранных дел государств-членов ШОС была принята соответствующая Дорожная карта до 2022 года.

Норов заявил, что пространство ШОС - это колоссальный рынок для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, охватывающих практически все отрасли экономики. В этом контексте в стратегии развития ШОС значительное место занимают вопросы торгово-экономического характера.

Документ содержит положения, направленные на содействие странам-членам ШОС в реализации мер поддержки и развитию национальных экономик. В частности, там было отмечено, что государства-члены примут согласованные меры, направленные на дальнейшее расширение взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС, в том числе путем формирования благоприятного инвестиционного и делового климата, поддержки деловых инициатив, реализации проектов в приоритетных направлениях сотрудничества и развития инфраструктуры", - сказал он.

Стратегия послужила основой для подписания в 2019 Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС в новой редакции, позднее ставшей "дорожной картой" экономического и гуманитарного взаимодействия на предстоящие десятилетия. Это комплексный документ, отвечающий требованиям современного мира и учитывающий качественное обновление состава участников организации. В нем определено взаимодействие стран до 2035 года в таких сферах, как торговля и инвестиции, банковское и финансовое сотрудничество, транспорт и логистика, промышленность, цифровизация, сельское хозяйство, энергетика, инновации, пространственное развитие, образование, туризм и экология.

Норов также сообщил, что в современных условиях возможности цифровизации и информационно-коммуникационных технологий демонстрируют свою высокую эффективность и востребованность. Стратегия предусматривает сотрудничество стран ШОС в области развития информационно-коммуникационных технологий с учетом общепринятых и одобренных Международным союзом электросвязи телекоммуникационными стандартами.

В целях дальнейшего продвижения партнерства в этом направлении на Бишкекском саммите ШОС в июне 2019 года была утверждена Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.

По некоторым оценкам, на долю цифровой экономики сегодня приходится около 20% мировой торговли и, в условиях глобальной пандемии этот объем может увеличиться к 2025 году до 25%. В этой связи между государствами-членами ШОС запущена активная работа по подготовке общего документа в сфере электронной торговли", - пояснил Норов.

В стратегии также уделяется особое внимание повышению транзитного потенциала ШОС, формированию региональных транспортных и транзитных коридоров. Важным направлением совместной работы является взаимодействие в области модернизации инфраструктуры и логистики, в том числе путем расширения на пространстве ШОС сети международных логистических центров и формирования сети индустриальных кластеров вдоль транспортных артерий.

Для претворения этих целей в жизнь мы прилагаем усилия по формированию современной системы транспортных маршрутов в регионе. Активно продвигается экспертная работа по развитию автомобильных дорог, созданию системы интегрированного управления транспортными перевозками, взаимодействию железнодорожных администраций", - заявил генсекретарь организации.

По его данным, на территории стран ШОС проложено более 13 млн километров автомобильных дорог, или почти 20% всех мировых автомагистралей, действуют более 312 тыс. километров железных дорог, способствующие региональной транспортной взаимосвязанности.

Стратегия стала толчком для подписания в 2019 году в Ташкенте Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС, которая создает правовую базу для развития международных транспортных коридоров и развитию региональной торговли.

Он рассказал, что предыдущие 5 лет были насыщены яркими событиями и результативными акциями по расширению культурно-гуманитарных связей.

Норов отметил, что особое внимание уделялось развитию культурных связей в рамках ШОС, гармоничному сосуществованию различных народностей, активному распространению знаний о многовековых традициях и обычаях народов государств-членов организации.

К своему предстоящему 20-летнему юбилею, который будет отмечаться в следующем году, организацией сделано немало. Активизировалась работа по сохранению культурного и природного наследия, в том числе объектов включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на пространстве ШОС, созданию реестров памятников архитектуры, подготовке специалистов в сферах охраны культурного наследия и реставрации произведений искусства. Был реализован музыкальный проект "Девять волшебных нот", направленный на знакомство с музыкальным искусством государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие известные пианисты из восьми государств-членов ШОС", - сказал он.

Кроме того, впервые в рамках организации состоялся Кинофестиваль ШОС, в котором приняли участие кинематографисты из 12 стран "семьи ШОС". По его итогам мероприятия подписаны 12 соглашений о сотрудничестве в области кинематографа, открылись новые перспективы для кинематографического обмена и взаимодействия стран ШОС.

В течение пяти лет нами успешно выполнялись задачи по дальнейшему росту взаимных туристских потоков, повышению качества оказываемых туристических услуг, организации туристических ярмарок, созданию новых туристских маршрутов. Следует отметить, что за последний период была принята Программа по развитию сотрудничества в сфере туризма, которая направлена на создание благоприятных условий для взаимных туристских поездок, проведение туристских форумов, семинаров и круглых столов", - сообщил Владимир Норов.

В 2019 году секретариатом ШОС был запущен проект "Восемь чудес ШОС". В соответствии с ним государства-члены выбрали одну из национальных достопримечательностей в качестве национального "чуда". Успешно проведены его презентации в Пекине, Сиане, Душанбе, Хельсинки, Санкт-Петербурге, Ташкенте и других городах.

Одним из приоритетов являлось развитие образования, повышение эффективности научных исследований государств-членов ШОС. В этих целях были приняты Концепция научно-технического партнерства ШОС и План практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы. Идет активная координационная работа по выполнению учебных программ Университета ШОС.

Активно осуществлялась работа проведению спортивных мероприятий международного и регионального уровней, предпринимались совместные действия по развитию физической культуры и спорта, созданию условий для сохранения национальных видов спорта, их популяризации, а также пропаганды здорового образа жизни. Юридической платформой для развития такого сотрудничества стало Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Ярким спортивным событием стало ежегодное проведение Куньминского марафона ШОС. Несмотря на то, что марафон имеет недолгую историю, присвоение ему серебряной лицензии Международной ассоциацией легкой атлетики является свидетельством признания его востребованности и значимости", - отметил он.

В рамках стратегии важное значение придается вопросам сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. В русле ее исполнения были подписаны Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды, Программа развития экологического благополучия городов ШОС. Впервые был запущен механизм Совещания руководителей министерств и ведомств по охране окружающей среды.

Приоритетным направлением деятельности ШОС остается наращивание сотрудничества в области здравоохранения, в том числе в сфере противодействия распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Для поэтапного достижения поставленных целей был принят План основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы.

Владимир Норов рассказал, что эпидемия коронавируса показала возросшую важность обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.

В практическом плане организация доказала свою жизнеспособность, сумев сплотить государства-члены и обеспечить комплекс мер по противодействию распространения эпидемии. В этой связи в Санкт-Петербурге планируется принять комплексный План действий государств-членов ШОС, предусматривающий рост потенциала диагностических лабораторий, проведение совместных научных исследований, разработку вакцин", - сообщил он.

В целях выполнения положений стратегии в 2016 году был утвержден пятилетний план действий по ее реализации, который включает в себя 75 практических мероприятий, направленных на совершенствование многопрофильной деятельности организации.

Генеральный секретарь отметил, что первый пятилетний срок продемонстрировал эффективность и действенность стратегии, ее направленность на дальнейшее укрепление и развитие взаимного доверия, содействие долгосрочному миру и совместному развитию в регионе и в мире в целом. Анализ результатов принятого в 2016 году Плана действий по реализации стратегии свидетельствует о том, что все задачи, обозначенные в нем, выполнены. В этой связи государства-члены приступили к разработке нового Плана действий на очередной пятилетний срок, проект которого уже включает около 150 мероприятий, что подтверждает расширение сфер взаимодействия государств-членов ШОС.

Осенью этого года в ходе очередного двадцатого Саммита ШОС в Санкт-Петербурге планируется принять План действий по реализации Стратегии развития Организации до 2025 года на последующие пять лет", - проинформировал он.

По его словам, стратегия продолжает эффективно способствовать многопрофильному региональному сотрудничеству, обеспечению политической стабильности, укреплению безопасности, расширению экономического взаимодействия, совместному развития и процветания народов ШОС.

Феномен успешного поступательного развития ШОС заключается в том, что государства-члены твердо и последовательно следуют "шанхайскому духу", воплощающему в себе взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию", - заключил Норов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства