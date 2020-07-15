На большей части Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Во вторник, 14 июля на большей части территории Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона - сохраняется жаркая погода без осадков. Лишь на западе и востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Павлодарской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сильная, на юге очень сильная жара.

В Атырауской, местами в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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