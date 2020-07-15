В акимате Алматы опровергли информацию о прекращении сотрудничества с волонтерами

Алматы. 14 июля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы назвали фейком информацию о прекращении сотрудничества с волонтерами, передает Kazakhstan Today.

В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы отказе акимата Алматы в сотрудничестве с благотворительными организациями, а также оказываемом давлении на врачей, городская комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что акимат с первых дней карантина создал на базе Молодежного лофт-центра оперативный волонтерский штаб, в состав которого вошли городские волонтерские, медицинские и общественные организации. В целом в Штабе задействованы порядка 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения. В частности, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, как общаться с пожилыми людьми в условиях распространения коронавируса и др.

В период пандемии коронавируса многие благотворительные организации также откликнулись и инициативно оказывают помощь медучреждениям и медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19, по различным направлениям. В том числе по вопросам содействия в техническом оснащении новых объектов, призванных расширить коечный фонд города, оказания помощи в обеспечении питанием врачей и медработников, работающих на передовой и так далее.

В условиях пандемии коронавируса каждая помощь важна. Мы благодарим всех волонтеров и благотворительные организации, которые с собственными инициативами обращаются к нам и напрямую в медицинские учреждения", - заявил председатель комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров.

При этом он отметил, что на сегодняшний день данное взаимодействие продолжается.

Вместе с тем комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверные данные. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена персональная ответственность.

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