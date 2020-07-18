Руководство больницы в Жамбылской области подозревается в присвоении надбавок, предназначенных медработникам

Тараз. 17 июля. Kazakhstan Today - Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) "Центральная районная больница Жуалынского района" по факту завладения денежными средствами, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Жуалынского района" управления здравоохранения Жамбылской области по заявлениям медработников.

Следствие ведется по факту завладения денежными средствами из ранее перечисленных надбавок к заработной плате за противоэпидемические мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции "COVID-19", - рассказали в Антикоррупционной службе РК.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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