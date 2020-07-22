В Алматы частично перекроют улицу Маметовой

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - В Алматы 21 июля перекроют участок улица Маметовой, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Маметовой участок от улицы Желтоксан до проспекта Сейфуллина с 08.00 по 18.00 21 июля будет перекрыт", - сообщили в пресс-службе компании "Алматы жолдары".

Во избежание заторов жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства", - добавили в компании.

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