Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В Алматы ликвидирован притон с иностранными проститутками в массажной студии, передает Kazakhstan Today.

Две уроженки Монголии выполняли функции администраторов. Под их руководством интим-бизнесом занимались 10 девушек легкого поведения, сообщает портал Polisia.kz

Их объявления завуалированы под боди-массаж. С виду - обычный трехуровневый жилой дом, без вывески, а внутри - отдельные помещения с кушетками, сауной, бассейном и другими тематичными атрибутами. В дни ужесточенного карантина женщины были очень осторожны: впускали только проверенных клиентов. Минувшей ночью была проведена спецоперация. Работа была в самом разгаре. Всего задержано 12 человек, трое из которых - уроженки Монголии, одна из Таджикистана, еще одна - из Узбекистана, остальные - приезжие из других областей нашей страны. К слову, проживают работницы данного заведения там же, в мини-общежитии", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

За предоставление помещения для оказания массажа интимного характера владелец строения привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 450 КоАП. Вместе с тем в отношении работниц данного массажного салона составлены административные протоколы по статье 425 КоАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).

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