На севере Казахстана ожидается похолодание

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 18-20 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Синоптическая ситуация предстоящих трех дней будет определяться холодным циклоном. Северная половина Казахстана буквально погрузится в осень. Вместе с осенними температурами придут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем понизится до 15-20 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

В южных регионах республики также пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем будет повышаться от 22-30 до 30-35 тепла.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства