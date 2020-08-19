В Алматы открываются мобильные пункты по трудоустройству молодежи

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - 18 августа во всех районах города Алматы начинают работать передвижные пункты Молодежных ресурсных центров по трудоустройству молодежи, передает Kazakhstan Today.

Данные мероприятия продлятся в течение всей недели, в ходе которой будут проведены разъяснительные работы и регистрация молодежи по программам Центра занятости "Молодежная практика" и "Общественные работы".

Активисты Молодежных ресурсных центров всех районов будут раздавать информационные брошюры молодым людям.

Всем желающим будут предложены актуальные вакансии различных направлений. Каждый соискатель сможет заполнить анкеты-резюме, которые после обработки будут переданы представителям Центра занятости населения Алматы и будут опубликованы на сайте газеты "Срочно требуется".

В местах работы передвижных пунктов будут соблюдены санитарные нормы: принимать заявки будут 1-2 сотрудника в масках, соблюдая социальное дистанцирование.

Дата проведения: 18-23 августа, 11.00-16.00.

Согласно информации акимата Алматы, мобильные пункты расположены по следующим адресам:

- Алатауский район - микрорайон Нуркент, 5/6 (Атлетическая деревня), +7 702 295 7598 - Нурсултан, координатор МРЦ Алатауского района;

- Алмалинский район - пересечение улиц Жибек жолы - Панфилова (Арбат), +7 708 160 8939 - Адиль, координатор МРЦ Алмалинского района;

- Ауэзовский район - пересечение улиц Абая - Алтынсарина (торгово-развлекательный центр "Moskva", рынок "Тиграхауд"), +7 707 982 6412 - Бакжан, координатор МРЦ Ауэзовского района;

- Бостандыкский район - улица Тимирязева, 42 (Атакент), +7 747 380 3711 - Еркебулан, координатор МРЦ Бостандыкского района;

- Жетысуский район - микрорайон Айнабулак-1, пересечение улиц Жумабаева - Макатаева (рынок "Айнабулак"), +7 702 143 2828 - Азамат, координатор МРЦ Жетысуского района;

- Медеуский район, пересечение улиц Жибек жолы - Пушкина - Райымбека (Зеленый базар, Центральная мечеть), +7 701 405 4316 - Самат, координатор МРЦ Медеуского района;

- Наурызбайский район - микрорайон Шугыла, 347/2 - Калкаман, +7 701 804 4007 - Айдар, координатор МРЦ Наурызбайского района;

- Турксибский район - ул. Шолохова, 2/1 (рынок "Алматы-1"), +7 747 697 5093 - Асылан, координатор МРЦ Турксибского района.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: +7 747 299 3107 - Александра.

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