Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Дожди с грозами ожидаются в среду на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юге сильные, лишь на западе погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20, порывы 25 метров в секунду, местами возможен град.

Ночью и утром в Акмолинской, Костанайской, ночью Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем местами в Акмолинской, Павлодарской областях - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской возможен град.

В Алматинской, Жамбылской областях ожидается усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами - туман, возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

Днем в Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Алматинской, Атырауской областях, на юге в Жамбылской, Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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