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Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Нурлан Абдиров назначен депутатом сената, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Нурлан Абдиров назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Его последняя должность - депутат мажилиса парламента РК VI созыва.

Нурлан Абдиров родился в 1961 году. Окончил в 1982 году Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР (юрист-правовед). Адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР (1984-1987). Доктор юридических наук, тема диссертации - "Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в РК (криминологическое и уголовно-правовое исследование), 1999. Профессор.

Трудовую деятельность Абдиров начал в 1982 году с должности преподавателя в Карагандинской высшей школе МВД СССР. До 1997 года занимался преподавательской и научной деятельностью на кафедре уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел.

Позднее работал секретарем госкомиссии по контролю за наркотиками, зампредом агентства по борьбе с наркоманией, госинспектором секретариата Совбеза РК. До 2009 года проработал в секретариате Совбеза на разных позициях.

Активную политическую деятельность ведет с 2007 года.

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