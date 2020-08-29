Заместитель министра обороны Казахстана освобожден от должности

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Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Муслим Алтынбаев освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Муслим Алтынбаев освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Напомним, Алтынбаев был назначен вице-министром обороны в октябре 2017 года.

Муслим Алтынбаев родился в 1966 году в Караганде. Его отец, генерал Мухтар Алтынбаев, дважды возглавлял военное ведомство Казахстана, в первый раз с 2001 по 2007 год, во второй раз он исполнял обязанности министра обороны в 2009 году, всего несколько дней, с 17 июня по 25 июня, избирался депутатом сената парламента.

Муслим Алтынбаев в 1987 году закончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов, штурман боевого управления. Работал помощником военного атташе посольства Республики Казахстан в США (1998-2006), заместителем председателя Комитета начальников штаба Минобороны (2006-2007), начальником главной военной инспекции министерства обороны, первым заместителем командующего - начальником штаба, командующим войсками регионального командования "Астана" Вооруженных сил РК, заместителем начальника генштаба Вооруженных сил.

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