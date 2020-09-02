Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 1-3 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В первые дни осени на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, температурный фон в пределах 23-36 тепла. К середине недели на большей части республики, с прохождением атмосферного фронта, местами пройдут дожди с грозами", - сообщает РГП "Казгидромет".

Осадки с грозой будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града и понижением температуры воздуха, в северной половине страны, до 17-28 тепла.

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