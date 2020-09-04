Бабакумаров поручил усилить работу по охвату населения системой ОСМС

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Лязат Актаевой провел онлайн-заседание регионального штаба по актуальным вопросам охвата населения мегаполиса системой обязательного социально-медицинского страхования, передает Kazakhstan Today.

Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на необходимости работы по актуализации статуса застрахованности населения среди плательщиков и потребителей медуслуг: работодателей, субъектов крупного, малого и среднего бизнеса, учащихся вузов и ссузов, а также льготной категории населения.

В свою очередь, Лязат Актаева подняла вопросы усиления медорганизациями разъяснительной работы среди пациентов о перечне медуслуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, об их доступности, включая экстренные услуги, независимо от статуса застрахованности.

Директор филиала по городу Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" Тлеухан Абилдаев доложил, что в текущем году бюджет вырос в 1,6 раза и составляет 197,6 млрд тенге, из них на противоэпидемические мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 выделено 12,5 млрд тенге. За период с марта по июль 27 265 медработникам выплачены надбавки на общую сумму 8,9 млрд тенге.

По информации пресс-службы акима Алматы, сегодня в городе 154 медорганизации оказывают услуги в рамках системы ОСМС, из которых 62% государственной формы собственности, 38% - частной.

Ведется постоянный мониторинг качества оказываемых медицинских услуг.

Так, за первое полугодие 2020 года выявлено более 4 тысяч дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 200 млн тенге. По сравнению с первым полугодием прошлого года отмечается снижение дефектов (сумма штрафов за первое полугодие 2019 года составила более 250 млн тенге).

Ержан Бабакумаров подчеркнул, что охват населения в рамках ОСМС необходим для обеспечения прав горожан на получение качественной медицинской помощи. Система обязательного социального медицинского страхования позволяет оказывать населению расширенный пакет медуслуг, в том числе на проведение дорогостоящих процедур и операций, не ограничиваясь гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи.

Отметим, что консультацию по вопросам обязательного социального медицинского страхования можно получить в Едином контакт-центре по номеру 1406.

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